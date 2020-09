Schijndelse luchtballonvaarder moet 65 mille betalen voor omgekomen papegaaien

Wildplas­sen kost ons 2,4 miljoen euro, Eindhovena­ren plassen in Brabant het meest op straat

2 september Vorig jaar zijn er vijfduizend meer wildplassers op de bon geslingerd dan het jaar ervoor. In totaal ging het in 2019 om 17.000 boetes voor mannen én vrouwen die tegen een lantaarnpaal, boom, in een portiek of ergens anders waar dat niet mocht urineerden, zo blijkt uit cijfers van het CJIB.