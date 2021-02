Schikken met de Van Laarhovens? Dat gaat niet zomaar

Die commissie kijkt naar alle schikkingen over bedragen hoger dan een miljoen en waarbij een minimale boete van twee ton wordt opgelegd. Dat betekent dat ook de eventuele deal met de broers Van Laarhoven onder de loep komt te liggen, want aannemelijk is dat het hier gaat om een schikking die in de buurt zal komen van twintig miljoen euro. In de gesprekken die in 2018 werden gevoerd -en mislukten, ging het in ieder geval om zulke bedragen.