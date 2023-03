Schilderijen van José Heerkens uit Zeeland te zien in Kröller-Müller Museum

Alphen als het Jurassic Park van de geopoli­tiek: Engelse prof leidt internatio­na­le ‘doetank’ vanuit Brabant

ALPHEN - The Alphen Group, onder die noemer buigen gerenommeerde commandanten, wetenschappers en gezagdragers zich over de wereldvrede. Het was de ‘chairman’, een Engelse professor, die zijn Brabants dorpje in geopolitiek vaarwater deed belanden.