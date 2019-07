Scholen in België populair bij ouders in West-Brabant: ‘Op de gang moet je stil zijn’

Illegaal overlijdt na val uit vrachtwa­gen op A29, snelweg weer vrij

6 juli WILLEMSTAD - Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is zaterdagmorgen bij knooppunt Hellegatsplein een persoon uit een rijdende vrachtwagen gevallen of gesprongen. De persoon is ter plekke overleden aan zijn of haar verwondingen, meldt de politie. De vrachtwagen was gevuld met acht illegalen, waarschijnlijk allen afkomstig uit Eritrea.