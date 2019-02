Scholieren verzinnen hilarische spandoeken voor klimaatprotest in Den Haag

VIDEO Bol.com steeds groter in e-fulfilment

9:33 Tussen de muisklik op een website en het rinkelen van de deurbel zit een hele wereld. En daarin speelt Bol.com in Waalwijk een steeds grotere rol. Het bedrijf is van een webwinkel voor boeken uitgegroeid tot een winkelplatform met zestien miljoen artikelen. Via Bol.com verkopen inmiddels meer dan 20.000 Nederlandse en Belgische webshops hun producten. Om die groeiende stroom aan artikelen te kunnen verwerken, ging Bol.com gisteren van start met de uitbreiding van het logistiek centrum waar het - in vakjargon - e-fulfilment doet voor die webshops. In vijf vragen wordt de wereld van e-fulfiment geschetst.