School rouwt om juf Jorinde: 'Komt de juf nog naar school?'

RAAMSDONK - Kaarsjes branden op de gang van basisschool De Hoge Waai in Raamsdonk. In het licht glimt het portret van juf Jorinde. Ze straalt, ze lacht. Alleen is juf Jorinde niet meer.

Afgelopen weekend overleed de 47-jarige Jorinde Dirks aan een hersenbloeding. Voor collega's, kinderen, ouders en oud-leerlingen een enorme dreun.

"Ze stond zo stralend en sprankelend in het leven. Ze gaf ons zoveel energie", vertelt directeur Angela Maas. Bijna twintig jaar werkte Jorinde op de school. Collega-lerares Liesbeth de Vet: "Ze was iemand met een enorme toewijding. We herinneren haar vooral vanwege haar schaterlach, haar precisie, haar plagerijen en de aandacht die ze gaf aan anderen. Jorinde heeft voor de school - en voor het dorp - veel betekend."

Gedenkplaats

De Hoge Waai lichtte zondagavond alle ouders in over het overlijden van Jorinde, lerares bij groep 4. "Elk kind had een ouder bij zich om naar school te komen. Bij groep 4 bleven de ouders er langer bij. De kinderen verwerken het allemaal op een verschillende manier. Sommigen lopen veel naar de speciaal ingerichte gedenkplaats, anderen zijn bezig met Sinterklaas. Een kind vroeg of ze juf Jorinde nog een keer kon zien: komt ze nog een keer naar school? Deze week zijn de groepen dubbel bezet. Wanneer een kind verdrietig is, kan hij of zij altijd bij iemand terecht."

'Warmte'

De school staat uitgebreid stil bij het verlies van de juf, die uit Breda komt. De hele week is er een vrije inloop bij De Hoge Waai voor mensen die Jorinde willen herdenken. Zo heeft de groep 8 van bijna twintig jaar geleden al een bloemstuk gebracht. Daarnaast is er een gedenkboek, waar mensen hun verhaal in kwijt kunnen. Ook hangen in de gang tekeningen van kinderen. "De aanloop vanuit het dorp is groot. Je voelt de warmte vanuit de mensen. Dat verbindt."

In het lokaal van groep 4 liggen knuffels van de kinderen op tafel. "Wat een bijzonder beeld is dat toch. We gaan Jorinde nog een jaar lang tegenkomen in de school. Als er iets is, dan denk je 'dit regelde zij altijd'. De herinnering zal blijven, altijd."

Afscheid