School schorst jongen die betrokken was bij mishandeling 13-jarige in Breda

BREDA – Het Newmancollege heeft een van de vechtersbazen een week geschorst naar aanleiding van een vechtpartij die donderdagmiddag plaatsvond in de wijk Hoge Vucht. Dat is een van de maatregelen die de school heeft genomen

De school is in gesprek gegaan met de betrokken leerlingen, ouders en politie. “We proberen zoveel mogelijk medewerking te verlenen waar kan. De eerste maatregel die we hebben genomen, is het schorsen van één leerling. Nu hebben we de tijd om nog verder te onderzoeken”, vertelt rector Raymond van Velthoven.

Twee slachtoffers

Hij vindt namelijk dat er twee slachtoffers zijn: de jongen die in elkaar is geslagen én de dader. Door de aandacht op sociale media. ,,We willen beide partijen zorg aanbieden, maar we hebben tijd nodig om onze zorg te kunnen verlenen.”

Ondanks dat de vechtpartij buiten school heeft plaatsgevonden, voelt het Newmancollege zich toch geroepen om actie te ondernemen. ,,We kunnen niet overal op reageren, maar bij deze kwestie voelen we ons verantwoordelijk.”

Camerabeelden

Dat komt volgens Van Velthoven omdat er leerlingen van een andere school – volgens bronnen Scala in Teteringen – op het Newmancollege zijn geweest. Op camerabeelden is namelijk te zien dat zeven à acht jongens in de leeftijd van 15 en 16 jaar het terrein van het Newmancollege op lopen. De lessen zijn nog bezig. Ze schermen hun gezichten af, omdat ze kennelijk weten dat er camera’s hangen. Toch zijn de beelden duidelijk genoeg om ze te herkennen. De jongeren – de latere vechtersbazen – lopen even het gebouw binnen en snellen dan plots naar buiten. Waarschijnlijk omdat de conciërge eraan komt lopen, zoals later op de beelden te zien is. Vervolgens trekken ze met z’n alle naar het veldje bij de Action waar het gevecht escaleert.