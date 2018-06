Schotse hooglander neemt wandelaar op de hoorns in natuurgebied Dorst

Roland Stoeken zorgt full-time voor zijn ouders; drie kwartier van huis kan nét

6:12 DEN BOSCH - Roland Stoeken uit Den Bosch heeft de stichting VPTZ gebeld. Hij heeft hulp nodig, want hij zorgt in zijn eentje voor zijn ouders, beiden 80 jaar. Vader heeft darmkanker, moeder is zwaar dementerend en zit in een rolstoel. Twee keer per dag komt de thuiszorg om hen te verzorgen. Maar er blijft zovéél liggen voor de zoon.