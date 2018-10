Schrappen van Brabants kerstgedicht is een 'pijnlijk besluit'

Volgens Thijssen besloot Omroep Brabant, die het voorlezen van de gedichten uitzond, ermee te stoppen. 'Kaarslicht' stopte ook. ,,Toen hebben we tegen elkaar gezegd: 'zullen we het naar Boxmeer halen'. We hebben er wel een voorwaarde aan gekoppeld. Het is een Brabants kerstgedicht, dan moet het wel worden geschreven in het dialect van de plaats van de schrijver. Dat was in het verleden niet zo.’’ Toen was het al goed als het gedicht zich in Brabant afspeelde.



Jaarlijks komen er tientallen gedichten binnen die door een jury worden beoordeeld. Twintig deelnemers krijgen een uitnodiging om naar Boxmeer te komen om hun gedicht voor te dragen. ,,Wonderbaarlijk dat mensen vanaf plaatsen als de Wouwse Plantage naar Boxmeer komen om op een podium hun gedicht voor te lezen. In drie minuten ben je klaar.’’



Dit jaar gebeurt dat voor de twaalfde keer in Boxmeer. ,,De belangstelling is nog steeds groot, bij het publiek en bij de deelnemers. Ook onder dertigers en veertigers. De zaal zit niet alleen vol met grijze koppen en kunstgebitten.’’