Schrijver boeken over het Kaaiendonkse carnaval Sjef Kock is de 46e Grootste Kaai

De Grootste Kaai is een bekend figuur uit Kaaiendonk die voor Oosterhout iets bijzonders heeft gedaan. Dat hoeft niet iets met carnaval te maken te hebben. In dit geval is dat wel zo, Kock heeft verschillende boeken geschreven over de historie van het Kaaiendonkse carnaval.

Daarnaast is hij secretaris en hofschrijver van OCS De Smulnarren en draagt hij ieder jaar bij aan de Kiekerekie, de Oosterhoutse carnavalskrant. Kock is daarnaast secretaris van de Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum.

Buiten carnaval was Kock betrokken bij de restauratie van de Sint Jan. Hij was hij secretaris van Habet 2000, een steprace van de Sint Jan in Den Bosch naar de Sint Jan in Oosterhout en hij was secretaris van de Schwarts Drakenbootrace in 2006.