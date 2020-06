Schuldeisers geven Maison van den Boer zes weken respijt

‘Unieke geboorte’: secretaris­vo­gel uit ei gekropen in Beekse Bergen

10:40 HILVARENBEEK - Babynieuws vanuit de Beekse Bergen. Dinsdag is in het Hilvarenbeekse safaripark een secretarisvogeltje uit het ei gekropen. Dat is volgens het safaripark een bijzondere gebeurtenis: deze secretarisvogel is het vierde jong in Europa.