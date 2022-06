Schuur vol wapens: Eindhovenaar moet zes jaar de cel in

Roemeense chauffeur biedt excuses aan voor hulp bij beroven van oudere mensen in Brabant, Gelderland en Limburg

,,Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die in juni en juli zijn beroofd.” Dat zei de 33-jarige chauffeur van een Roemeense groep, die geld roofde van oudere mensen bij pinautomaten in dorpen nabij de Duitse grens in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. De man hield bij het gerechtshof in Den Bosch vol dat hij niet was betrokken bij andere diefstallen, in maart en april 2019 .

