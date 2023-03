Scooterbestuurder overhandigt politie bijzonder ‘rijbewijs’ tijdens controle in Achtmaal

Verdachte vrijuit ondanks toebrengen diepe halswond met kapot bierglas

BREDA - De rechtbank spreekt een 60-jarige Tilburger vrij van poging tot doodslag in Breda met een kapotgeslagen bierglas. Hij heeft een lange, diepe snee in de hals van het slachtoffer veroorzaakt. Maar er is geen bewijs dat hij heeft gestoken.