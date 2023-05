Scooterrijder gewond geraakt bij botsing met auto in Roosendaal

Doorstart voor Vega Systems in Oss: vrijwel alle 75 medewer­kers behouden baan

OSS - Vrijwel alle 75 medewerkers van het vorige maand failliet verklaarde Vega Systems in Oss behouden hun baan. Dat is het gevolg van de doorstart die het bedrijf na het faillissement maakt. Ad van Geffen, eigenaar en oprichter van Vega Systems is een van de geldschieters achter de doorstart.