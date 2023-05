Scooterrijder naar ziekenhuis na botsing met automobilist in Boxmeer

Automobi­list (55) rijdt fietser opzette­lijk aan tijdens ruzie in Breda: ‘Wilde niet opzij gaan bij wegversmal­ling’

BREDA - Een fietser is woensdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Doctor Struyckenstraat in Breda. De automobilist is later meegenomen door de politie.