Scouting Luyksgestel houdt kijkdagen

Inbraak in Sint-Petrusbasi­liek in Boxmeer, dieven mogelijk op zoek naar nét gekregen kostbaar icoon

Bij een inbraak in de Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer in de nacht van zaterdag op zondag is onder meer zilver gestolen. Maar een kostbaar icoon, dat sinds kort in de kerk staat, is gespaard. De koster had het voor de zekerheid in de kluis gedaan, en daar bleek het veilig.