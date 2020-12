Secretaresse van Brabants ziekenhuis neust jarenlang in gegevens van bekende voor 'wraakroman’

ROOSENDAAL - Een secretaresse van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal heeft jarenlang de medische dossiers van de ex van haar partner bekeken. Haar man gebruikte de informatie vervolgens voor het schrijven van een ‘wraakroman’. Niemand had iets door. Dat meldt NRC.

Over een periode van vier jaar - van juni 2014 tot en met juni 2018 - verkreeg de secretaresse in totaal 379 keer onrechtmatig toegang tot de medische dossiers van de vrouw met wie haar man jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld was. Ook keek ze in de dossiers van haar mans dochter en in die van de moeder van de ex.

De man van de secretaresse gebruikte de informatie uit de dossiers voor een roman, die in mei 2018 werd gepubliceerd. Niet alleen zijn ex wordt hierin zwart gemaakt, ook haar familieleden komen aan bod. Volgens NRC gebeurt dat niet onder hun echte naam, maar wel met hun juiste verjaardagen, straatnamen of gevolgde studies. Het boek is uitgebracht door een uitgeverij die door de secretaresse is opgericht.

De ex-vrouw, tevens de hoofdpersoon van het boek, was uiteindelijk zelf degene die ontdekte dat iemand in haar dossiers had zitten neuzen. Dat gebeurde toen ze details over haar medische gegevens terug las in de roman. Het gerechtshof heeft bepaald dat het boek van haar ex-man verboden moet worden. De rechter constateert dat de thrillerauteur ‘zeer persoonlijke en vertrouwelijke medische informatie’ heeft gepubliceerd die hij ‘vermoedelijk’ via zijn nieuwe echtgenote in handen heeft gekregen.

Het Bravis Ziekenhuis zou de secretaresse ontslagen hebben.

