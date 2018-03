Sein brand meester gegeven voor zeer grote brand Moerdijk, brandweer nog uren bezig met nablussen

MOERDIJK - In een loods van Drecht Coating Services aan de Appelweg in het havengebied van Moerdijk is rond 18.45 uur een een zeer grote brand uitgebroken. Er is sprake van veel rookontwikkeling, die trekt richting het zuiden/zuidwesten. Rond 21.15 was het vuur onder controle, rond 21.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand zou tijdens werkzaamheden zijn ontstaan. Er zou er een transportband zijn vastgelopen.

De brand woedde bij Drecht Coating Services en werd door de brandweer gelijk opgeschaald naar GRIP 2, dat wil zeggen dat om een incident gaat met een duidelijke uitstraling naar de omgeving. De rook trok naar het zuiden en zuidoosten, richting Etten-Leur en Breda.

De Veiligheidsregio gaf rond 21.00 uur aan dat de brand onder controle leek, maar dat het sein brand meester nog niet kon worden gegeven. Uit de beelden van de politiehelikopter leek dat de ergste hitte voorbij was. Een grijpmachine is onderweg om een muur van de loods omver te trekken, zodat de brandweer beter zicht heeft op de brand.

NL-Alert

De vlammen sloegen uit het dak van de loods. Ook zijn meerdere ontploffingen gehoord. Zwarte rookwolken zijn tot in de wijde omtrek te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de regio om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Vooralsnog zouden er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De Veiligheidsregio verstuurde een NL-Alert. Rond 20.45 uur werd een tweede alert verstuurd dat de waarschuwing voor de rook alleen geldt voor mensen in de regio ten zuiden van Moerdijk. Mensen in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland hoeven niet alert te zijn.

Volledig scherm Brand Moerdijk © Marcel van Dorst / MaRic Media

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio staan binnen in de loods dakleer en dieselolie in brand. De knallen die werden gehoord zijn afkomstig van ontploffende gasflessen die zich in de loods bevinden. Vanwege het ontploffingsgevaar gaat de brandweer niet naar binnen, maar probeert zij de brand van buiten af te blussen met waterkanonnen.

Mensen in de regio die roetdeeltjes van de brand aantreffen kunnen deze met een natte doek verwijderen, aldus de Veiligheidsregio. De doek moet daarna wel worden weggegooid.

Volledig scherm Brand Moerdijk © Marcel van Dorst / MaRic Media

Schip

Achter de loods lag een schip vol dieselolie. Dat werd voor de zekerheid nat gehouden. Er werd gekeken of het schip moest worden verplaatst, maar dat bleek niet nodig. Er was geen gevaar dat het vuur zou overslaan naar het schip.

Boven de locatie cirkelde dinsdagavond een politiehelikopter die warmtebeelden doorgeeft aan de brandweer. Andere medewerkers en bedrijven op het industrieterrein worden gewaarschuwd via het interne alarmsysteem CBIS.

Volledig scherm De brand in Moerdijk. Op de achtergrond ligt het schip. © MaRicMedia

Afgesloten

Het industrieterrein is deels afgesloten. De Johan Willem Frisostraat, die het dorp Moerdijk verbindt met het industrieterrein is geheel dicht, zowel vanuit het dorp Moerdijk als vanuit het industrieterrein. Het verkeer wordt aan beide kanten tegengehouden.

De rook trekt onder andere over de snelweg A17 en A16, maar de gevolgen lijken mee te vallen. Volgens de VerkeersInformatieDienst kunnen de snelwegen openblijven.

Coatings

Drecht Coating Services ontwikkelt producten om metalen constructies tegen roest te beschermen. Er wordt gewerkt met materiaal als aluminium- en metaallegeringen. Ook maakt het coatings die brandvertragend kunnen werken. Het bedrijf werkt onder andere voor onder andere boorplatformen en grote metalen leidingen. DCS heeft onder andere de verfcoating voor de Erasmusbrug in Rotterdam gemaakt.

Tweede grote brand dinsdag

Het is al de tweede grote brand dinsdag in de veiligheidsregio. In Oosterhout woedde dinsdagochtend een grote brand bij een schildersbedrijf. Daarbij kwam eveneens veel rook vrij. Na ruim een uur blussen kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

Volledig scherm De brand in Moerdijk. © MaRicMedia Volledig scherm De zeer grote brand in Moerdijk. © MaRicMedia

Volledig scherm De brand in Moerdijk. © Mark Hoogeduin

Volledig scherm De brand is te zien vanuit Breda. © BN DeStem

Volledig scherm Rook trekt vanaf Moerdijk recht over Zevenbergen © Henk den Ridder