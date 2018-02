Seksstalker belde slachtoffers ook vanuit de gevangenis

BREDA - Slachtoffers van de seksverslaafde Ambachtse stalker T.V. (23) zijn nog door hem lastiggevallen terwijl hij al in voorarrest zat in de Dordtse bajes. Hij wierp in die gesprekken meerdere jonge vrouwen voor de voeten waarom ze tóch aangifte tegen hem hadden gedaan. Van de slachtoffers komen er twee uit Breda.

De jonge Ambachter maakte jarenlang tientallen en misschien zelfs honderden slachtoffers, want lang niet iedereen deed aangifte. Met anonieme telefoonnummers en e-mailadressen zocht hij telkens contact. Slachtoffers die zijn oproepen beantwoordden, kregen beelden te zien van V. die zichzelf bevredigde.

Quote Soms denk ik: hadden we in 2011 maar doorgepakt. Dan hadden we hier niet gezeten Officier van justitie Het Openbaar Ministerie heeft al in 2011 geprobeerd om de seksverslaafde stalker T.V. (23) voor jeugd-tbs in een inrichting te krijgen. Dat werd tegengehouden door de kinderrechter. Nadien verviel V. tot vijf keer toe in zijn oude gedrag, maar nimmer kreeg hij een verplichte behandeling opgelegd. Nu aast justitie wederom op tbs met voorwaarden.



De onthutsende geschiedenis van de vlotte, gespierde en joviale T.V. werd gisteren duidelijk tijdens een eerste zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Rechters bogen zich daar over de vraag of de Ambachter nog drie maanden langer in voorarrest moet blijven. Ondanks verzoeken van zijn advocaat Claudia van de Weerd werd besloten dat de twintiger voorlopig niet op vrije voeten komt.

,,Zo, daar staan we weer’’, richtte officier van justitie Ad de Beer bij aanvang van de rechtszaak het woord direct tot de 23-jarige verdachte uit Hendrik-Ido-Ambacht, die gekleed was in een T-shirtje en gescheurde spijkerbroek. Hij had een ringbaardje laten groeien. Voor de aanklager bleek het de zoveelste keer in zeven jaar tijd dat hij V. tegenover zich had.

MSN

Als destijds 16-jarige scholier van het Develsteincollege ging V. voor het eerst in de fout door allerlei meiden te benaderen en lastig te vallen via de dienst MSN en de webcam. Het ging grotendeels om meisjes uit zijn klas en andere klassen.

Ondanks een verzoek om plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichtingen voor behandeling, wilde de kinderrechter daar volgens De Beer niet aan. Deze straf werd slechts voorwaardelijk opgelegd.

,,In de jaren erna verviel hij meermaals in dezelfde fout’’, schetste de aanklager na afloop van de zitting. Daarom vroeg het Openbaar Ministerie die voorwaardelijke straf alsnog om te zetten, maar telkens zonder resultaat. Wel zat V. in 2016 al zo’n zes maanden in de cel voor soortgelijk grensoverschrijdend gedrag. ,,Maar toen was er te weinig bewijs om tbs met voorwaarden te rechtvaardigen’’, aldus De Beer.

Ellende

,,Soms denk ik: hadden we in 2011 maar doorgepakt. Dan hadden we hier niet gezeten’’, vertelde De Beer tijdens de zitting. Daarna richtte hij het woord wéér persoonlijk tot V. ,,Stop met die ellende. Als je wilt dat iemand je ding ziet, hang hem dan aan de voordeur. Maar ga niet die meiden telkens lastigvallen met die onzin. Als je er trots op bent en hem wilt laten zien, prima. Maar niet aan die dames’’, klonk hij streng.

Daarmee verwees de aanklager naar de manier waarop de ­Ambachter tientallen en waarschijnlijk honderden meiden al jaren lastigviel. V. legde contact met zijn slachtoffers uit onder meer Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en enkele plaatsen ten noorden van Breda door hun e-mailadressen en telefoonnummers te gebruiken. Hiermee zocht hij dan contact via het programma Facetime van Apple. Als de vrouwen de telefoon opnamen of Facetime openden op hun laptop, dan zagen ze beelden van V. die zichzelf bevredigde.

Quote Ik heb daar geen woorden voor. Waarom laten ze iemand, die wordt verdacht van deze misdrijven, nog bellen? Hoewel sommige meiden al veel eerder melding hadden gemaakt of aangifte hadden gedaan, duurde het tot 1 december jongstleden eer er genoeg bewijs was om V. op te pakken. Volgens talloze betrokkenen en slachtoffers in Ambacht was echter voor iedereen al maanden of jaren duidelijk wat V. allemaal uitspookte, zo blijkt uit de stroom reacties op internet. De officier van justitie zei gisteren dat er echter wel voldoende bewijs moest worden verzameld.



Op de publieke tribune zaten twee slachtoffers van V. Eén van hen, een 21-jarige docente, behoort tot de zes slachtoffers die daadwerkelijk aangifte deden, maar die ook volgens de advocaten van V. slechts het topje van de ijsberg vormen.



De docente wond zich op over de houding van V. die geregeld alles glimlachend aanhoorde en na afloop nog een dikke knuffel in ontvangst nam van diens vader en moeder. ,,Ik word er zo boos om. Misschien is het zijn eigen ongemakkelijkheid, maar het lijkt niet tot hem door te dringen’’, zei ze.

De Rotterdamse was bovendien onthutst toen ze hoorde dat V. vanuit zijn cel in het huis van bewaring in Dordrecht nog sommige slachtoffers had gebeld, omdat ze aangifte hadden gedaan. ,,Ik heb daar geen woorden voor. Waarom laten ze iemand, die wordt verdacht van deze misdrijven, nog bellen?’’

Spijt

De tweede aanwezige vrouw behoorde tot de groep jongedames die wel waren lastiggevallen, maar hadden besloten geen aangifte te doen. Zij behoorde via-via tot de vriendengroep van V. ,,Ik werd ook gestalkt, maar wist niet dat hij het was. Tot ik overeenkomsten zag tussen zijn gewone berichten en de anonieme. Toen ik hem confronteerde, bekende hij meteen. Zijn ouders hebben lang geprobeerd hem in behandeling te krijgen. Ik weet dat hij er spijt van heeft.’’