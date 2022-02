Sem (16): ‘Ik heb echt geprobeerd een meisje te zijn, maar dat ben ik gewoon niet’

Nog eens ruim 1100 slaapplek­ken voor migranten laten lang op zich wachten: ‘Zonder bedden geen business’

VEGHEL/SCHIJNDEL - Tergend langzaam gaat het; de komst van nog eens bijna 1100 slaapplaatsen voor arbeidsmigranten in de gemeente Meierijstad. Maar: ,,Stapje voor stapje komen ze dichterbij.” Het gaat om duizend plekken in Veghel en een kleine 100 in Schijndel.

