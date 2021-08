Senior Hans (69) en de onervaren Joost (46): dit zijn de Brabantse deelnemers aan Boer zoekt Vrouw

STRIJBEEK/LANGEWEG - 69 jaar is hij, maar de Strijbeekse boer Hans de Roover is zeker niet te oud om mee te doen aan het nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw. Tijdens een emotioneel bezoek van Yvon Jaspers stelde de weduwnaar zich zondagavond voor op NPO1. Naast hem is er nóg een Brabantse deelnemer: plantenkweker Joost de Groot uit Langeweg.

Joost (46) woont alleen in zijn ouderlijk huis langs De Langeweg, de N-weg van Zevenbergen naar de A16. Maar hij wil de wereld in, voorbij die weg. Veel aandacht aan zijn inrichting heeft hij niet geschonken. Waarom zou hij ook, vertelt hij Yvon Jaspers. Hij is toch alleen en heeft in zijn leven nog geen vrouw gehad.

Daar moet nu verandering in komen, met hulp van Boer zoekt Vrouw. Hij wil wat anders dan zeven dagen in de week in zijn kas rondlopen. Daar leeft hij op tussen de kamerplanten. Het is er schoon, dat vindt de kweker geweldig. ,,Als het een bende is, daar kan ik niet tegen. Mijn lat ligt heel hoog", wijst hij met zijn arm omhoog. ,,Heel hoog, als het om planten gaat. Maar met de rest niet, daar ligt de lat heel laag.”

Hij hoopt dat een leuke vrouw hem rustiger maakt, zodat hij minder aan het werk is. Het tv-programma moet hem uit de vicieuze cirkel halen waar hij nu in zit: er is niets anders in zijn leven dan het werk, maar juist omdat er niets is, gaat hij aan het werk. Hij hoopt dat een paar lieve vrouwen hem een brief sturen.

Zijn vrouw werd niet beter, hij wel

Waar het gesprek met de wat onervaren Joost soms wat stroef verliep, zal dat met paardenfokker Hans menig traan hebben veroorzaakt. De weduwnaar was eigenlijk varkensboer, maar een allergie dwong hem in 2004 om afscheid te nemen van zijn geliefde dieren, zo vertelde hij begin dit jaar aan BN DeStem. Het deed hem pijn, maar de keuze was snel gemaakt. Zijn vrouw kon vier jaar eerder tenslotte niet kiezen om beter te worden. Hij wel.

Meer dan twintig jaar is de Brabantse fokker nu alleen, al wordt hij geholpen door zijn zoon en drie dochters. De eerste jaren heeft hij hen veel gegeven, door zowel de rol van vader als moeder op zich te nemen. De laatste tijd krijgt hij er veel voor terug, vertelt hij emotioneel aan Yvon Jaspers.

Bijvoorbeeld hulp op de boerderij, al doet hij nog altijd het meeste zelf. ,,Ik doe dit heel graag", glundert hij terwijl hij in de stal naar een tiental paarden kijkt. Ondanks zijn leeftijd is hij dagelijks 1,5 à 2 uur in de weer. ,,Zolang het nog kan wil ik het blijven doen. Het lichaam kraakt aan alle kanten, maar toch doe ik het graag.”

Aan tafel met zijn dochters praat hij over zijn leven als man alleen. Daar wordt het emotioneel, want met zijn 70 jaar mist hij een maatje naast zich. ,,Hij heeft zo goed voor ons gezorgd, het wordt tijd dat hij ook weer zijn maatje heeft en leuke dingen kan doen. Echt kan genieten van het leven.”

Hans is dus op zoek naar een grietje, grappen ze in huize De Roover. Net als Joost en acht andere boeren en boerinnen. Vrouwen en mannen die geïnteresseerd zijn kunnen nu een brief sturen. Begin volgend jaar gaat het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw - dat wat langer op zich liet wachten door corona - dan écht beginnen.

