Senna (15) en Demelza (18) duwden auto's uit volgelopen tunnel: ‘Ik heb nu wel spierpijn in m'n kuiten’

Evaluatie: ‘Stalbezet­ting Boxtel had sneller beëindigd kunnen worden’

6:58 BOXTEL - De veelbesproken stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei had sneller beëindigd kunnen worden. Dat is de belangrijkste conclusie van een interne evaluatie door de gemeente. Het rapport is in het bezit van het Brabants Dagblad.