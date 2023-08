September Cultuurmaand in Steenbergen met muziek, kunst, dans, creatieve workshops, geschiedenis en monumenten

De kapelaan die onze taal onvoldoen­de machtig is, krijgt Gods zegen voor de toekomst (in India)

BOXTEL – Omdat zijn Nederlands te gebrekkig is, moet kapelaan Marshal Stanislaus de Heilig Hartparochie in Boxtel verlaten. Zondag nam hij afscheid met twee heilige missen in Liempde en Boxtel. ,,De taal is moeilijk, maar de mensen niet.”