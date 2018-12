Serious Request trekt door Zuidoost-Brabant: feestje bij Johan Vlemmix

Politie neemt 48.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag, 19.000 kilo meer dan vorig jaar

18 december De politie heeft in Nederland in 2018 tot nu toe 48.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Een toename van 65 procent ten opzichte van vorig jaar, toen omstreeks deze tijd zo'n 29.000 kilo in beslag was genomen. Dat zegt Ad Nieuwdorp, vuurwerkexpert bij de nationale politie.