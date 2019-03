SGP gruwelt van Brabantse band en ‘satanisch’ metalfestival: ‘Dit hoort hier niet thuis’

ASTEN/HARDERWIJK - Het Black Metal festival dat zaterdag in het Gelderse Harderwijk wordt gehouden moet eigenlijk niet doorgaan, vindt de SGP. ,,Zo'n ‘satanisch evenement’ hoort niet niet thuis.” Eén van de bands op het affiche is de Astense blackmetalband Sator Malus.

Het festival van komende zaterdag in muziekpodium Estrado is georganiseerd door Noord Geldersch Metaal, een vrijwilligersclub die regionale metalbands een podium wil bieden met optredens en festivals. In de afgelopen jaren waren er wel vaker metalconcerten in Harderwijk en daarvoor ook in Ermelo.

Al in mei vorig jaar verschenen de eerste opgetogen meldingen over het Helvete Metalfest, zoals het festival in Estrado is genoemd. ‘Daar is het dan eindelijk, ons eerste Black Metal festival in naam van Noord Geldersch Metaal', luidt de aankondiging.

Heidens

Volgens Wikipedia onderscheidt black metal zich niet alleen door zijn muziek van andere metalgenres, ‘maar ook door zijn achterliggende thematiek, die over het algemeen satanisch, heidens en misantropisch (pessimisme over de samenleving en de mens - red) is.’

De berichtgeving op sociale media was nog aan veel mensen voorbijgegaan en de SGP in Harderwijk vernam het pas onlangs. Raadslid Jan van Panhuis heeft het college van burgemeester en wethouders nu schriftelijk gevraagd welke mogelijkheden er zijn om op te treden tegen het festival en of het college ook van plan is dat te doen. De jeugd zou hier niet aan moeten worden blootgesteld.

Verder zou muziekpodium Estrado geen gemeentelijke subsidie moeten krijgen voor dergelijke evenementen, vindt Van Panhuis.

Keuzes

Maar volgens een woordvoerder van Noord Geldersch Metaal is er straks geen sprake van een ‘satanisch’ evenement. Bij de programmering zijn juist heel bewuste keuzes gemaakt bij het uitnodigen van bands. Sommige bands die zich aanmeldden voor dit festival werden afgehouden. ,,We hebben bands die ook voor deze regio goed door de beugel kunnen. De bands zijn in hun muziek en teksten begaan met de wereld.’’

Tijdens het festival zijn er optredens van vijf bands. In stijl en act kunnen zij mogelijk wel satanisch en choquerend overkomen, erkent de organisator. Maar het draait om de muziek, gevoel, emotie. En verder zijn de bandleden vooral heel gewone mensen, wordt benadrukt. ,,Het is allemaal huisje, boompje, beestje. Ze hebben kinderen, ze hebben een baan.’’

Van Panhuis realiseert zich dat de gemeente het festival op grond van wetten en regels niet tegen kan houden. ,,Maar het college kan misschien wel aangeven hoe hierover wordt gedacht.’’

