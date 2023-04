Sigarettenfabrikant Philip Morris voelt zich niet bezwaard om subsidie: ‘Wat is er mis mee?’

Huis en haard Joost en Coramay wonen in een huis met kleine mysteries: ‘We kwamen stenen tegen die lijken op oude grafstenen’

OISTERWIJK - Voor veel historische kenmerken in hun woonboerderij aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk hebben Joost van Iersel (70) en Coramay de Koning (65) een uitleg. Maar van een aantal stukken steen is de herkomst onbekend.