Simon Roberts zoekt rust en natuur in Boxmeer

PSV-speler Noni Madueke stond maandag voor de rechter. In de zaak die plaatsvond achter gesloten deuren kwam hij goed weg. Tegelijkertijd stonden de eerste van 28 NAC-fans terecht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen na afloop van de wedstrijd tegen NEC in mei 2021. Verder dalen de olieprijzen verder, dreigt financieel noodweer voor veel Brabantse ondernemers en is het vandaag Wereld Parkinson Dag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

11 april