SIOL kan nederlaag in restant van gestaakte wedstrijd niet voorkomen, curieus duel krijgt mogelijk nog een staartje

Hoe een zeldzame computer vol stof uit een schuur in België in het Helmondse museum kwam

HELMOND - Het leest als een Kuifje-verhaal: hoe het Helmonds HomeComputerMuseum in het bezit kwam van een zeldzame Holborn-computer. Gevonden in een schuur in België, uit de verzameling van een overleden natuurkundedocent die in Weert les gaf.