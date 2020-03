Situatie coronacrisis in Brabant ernstiger dan in rest van het land, nog geen extra acties

LIVE Hoe ziet het dagelijks leven er nu uit? We waren live op de weekmarkt in Den Bosch

12:20 ‘Sociale onthouding’ is het devies. Hoe gaan Brabanders daarmee om? Op veel plekken lijkt de wereld even stil te staan, met de nodige consequenties van dien. We namen een kijkje op de weekmarkt in Den Bosch. Normaal gesproken heel bruisend. En nu...?