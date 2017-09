Slachtoffer liftongeval Geldrop was in dienst bij kledingwinkel

De kledingwinkel aan de Langstraat is de opvolger van Charles Vögele en wordt momenteel omgebouwd tot Miller & Monroe. Zaterdag zou de feestelijke opening zijn, maar die is vanwege het ongeval uitgesteld. Het bedrijf laat weten het verschrikkelijk te vinden wat er met hun collega gebeurd is. Het bedrijf wijst verder op het belang van het onderzoek dat nog in volle gang is. "We vinden het van groot belang de oorzaak van dit ongeval te achterhalen om dit in de toekomst te voorkomen", stelt het bedrijf in een persbericht.