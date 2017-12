Slecht bereikbaar Eindhoven Airport wil intercitystation, maar krijgt dat voorlopig niet

EINDHOVEN - Er komt voorlopig geen intercitystation bij Eindhoven Airport. Dat blijkt uit overleg tussen het rijk en de provincie. De luchthaven is daar totaal niet blij mee. Eindhoven Airport is nu via het openbaar vervoer immers niet goed genoeg bereikbaar. Daarom blijft de directie pleiten voor een intercity-station in Acht.

Eindhoven Airport blijft er bij dat een station bij deze Eindhovense luchthaven noodzakelijk is om te zorgen voor een adequate aan- en afvoer van de miljoenen reizigers. Dat laat de directie van het vliegveld desgevraagd weten in een schriftelijke verklaring.

'Geen behoefte'

Dit weekend werd bekend dat een station ter hoogte van het kerkdorp Acht ten bate van het vliegveld er voorlopig niet inzit. Uit een haalbaarbeidsonderzoek is gebleken dat daar de eerste jaren nog geen behoefte aan is.

Wel wordt station Eindhoven CS op korte termijn uitgebreid, zodat het stijgende aantal treinreizigers kan worden verwerkt. Die uitbreiding is onderdeel van een groter plan om het stationsgebied uit te bouwen tot een internationaal spoorwegknooppunt Eindhoven XL.

Duurzamer

,,Het jaarlijks aantal reizigers van bijna zes miljoen past niet bij de huidige bereikbaarheid via het openbaar vervoer", laat Eindhoven Airport weten. ,,Verbetering is daarom nodig, ook omdat het vervoer steeds duurzamer moet worden."

Bij de besluitvorming in de politiek de komende jaren over de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zal Eindhoven Airport daarom opnieuw pleiten voor de bouw van een intercity-station bij Acht, zo verklaart de directie.

In de plannen voor spoorwegknooppunt Eindhoven XL verder is geen plek meer weggelegd voor het naast het station gelegen Beursgebouw. Ook op die plek moeten torenflats met kantoren en woningen komen, net als in de rest van het stationsgebied.

Al jaren bezig

Dat nieuws komt niet als een verrassing, zegt Beursgebouw-directeur Chris Aelberts. ,,We zitten hier aan de Fellenoord sinds 1991, en dat zou voor tien jaar zijn. En we zitten er nog steeds. We wisten dat het hier eindig zou zijn. En dat einde komt nu in zicht."

Dat eind is voorzien over een jaar of zes tot zeven, verwacht Aelberts. ,,Dat biedt ons dan ook de kans hier te gaan afbouwen, en tegelijkertijd op zoek te gaan naar een andere locatie. Het Evoluon? Dat zou inderdaad een droomlocatie zijn. Maar of dat er in zit, blijft de vraag. Dat hangt niet alleen van ons af."