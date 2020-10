Slecht nieuws voor tennissers in Midden- en West-Brabant: dubbelen tóch niet toegestaan

Maar in Midden- en West-Brabant worden de regels anders uitgelegd. Vier personen is een groep, aldus een woordvoerder. En groepswedstrijden in het algemeen zijn verboden. ,,In een wedstrijd ren je voor elke bal, dus je kunt niet garanderen dat de 1,5 meter altijd wordt aangehouden.” Trainingen met vier man en een trainer mogen nog wel. De Veiligheidsregio gaat er vanuit dat dan wel afstand kan worden gehouden.

Niet van gedachten kunnen veranderen

De richtlijn is een zware dobber voor verenigingen, die juist hun leden hadden laten weten dat - na het afgelasten van officiële wedstrijden als competities en toernooien - het vrijspelen gewoon door kon gaan. LTV Raamsdonksveer bijvoorbeeld, heeft per direct alle dubbelwedstrijden op het park verboden, zo mailde het naar alle leden: ‘Gezamenlijk met de andere tennisverenigingen in de regio hebben we dit weekend nog geprobeerd de Veiligheidsregio op andere gedachten te brengen, maar dat is helaas niet gelukt. Voor de duidelijkheid: de KNLTB communiceert iets anders, maar de regels in de noodverordening in onze eigen regio zijn leidend. Daarmee is dubbelen per direct niet meer toegestaan op ons park.’