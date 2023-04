Slecht weer? ‘Kampeerders kunnen tegen een stootje’

Al 25 jaar vrouwen bij het gilde: ‘We hebben een lans gebroken voor de generaties na ons’

BUDEL - Voor gildebroeders is een 25-jarig jubileum niet uitzonderlijk, maar voor gildezústers is dat een ander verhaal. Het Sint-Jorisgilde in Budel was in 1998 een van de eerste gilden in de regio die vrouwen als actief lid toelieten. Het zilveren jubileum van vier van hen werd zondag gevierd.