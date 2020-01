Sligro wil in 2020 beter scoren

De Veghelse groothandel, waar nu zo'n 5000 mensen werkzaam zijn, maakte gisteren de resultaten over 2019 bekend. Daaruit blijkt dat Sligro een lastig jaar achter de rug heeft waarin het kampte met tal van hoge kosten, hoger dan in voorgaande jaren. Zo heeft Sligro in 2019 bijvoorbeeld veel geld, tijd en moeite moeten steken in de integratie van de groothandelsactiviteiten van Heineken. Sligro bezorgt bij haar eigen klanten en de komende vijftien jaar bij die van de brouwer zowel voeding als vrijwel alle drank. Maar de belofte ‘één bestelling, één levering en één factuur’ kon Sligro niet waarmaken. Het moest in 2019 flinke kosten maken, onder andere door dubbele transporten.