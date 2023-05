Sluipen door de polder, filerijden of thuiswerken? Hoe het verkeer zich aanpast op afsluiting Haringvlietbrug

Nog geen uitbater voor nieuwe horecapa­vil­joen in Helmondse Geukers­park

HELMOND – De kans lijkt klein dat het nieuwe horecapaviljoen in het Burgemeester Geukerspark in Helmond deze zomer in gebruik wordt genomen. Er lopen wel wat gesprekken met geïnteresseerden, maar die hebben nog niets concreets opgeleverd.