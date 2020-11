Smolders trekt zich landelijk terug uit FvD, maar blijft statenlid: ‘in Brabant is niets aan de hand’

Smolders hield zich aanvankelijk afzijdig in de loopgravenoorlog die binnen zijn partij is uitgebroken. Vanochtend koos hij in een uitzending van Goedemorgen Nederland echter duidelijk partij voor Thierry Baudet. ,,Baudet heeft al honderd keer gezegd dat hij afstand neemt van racisme”, zei hij daar. ,,Men is letterlijk en figuurlijk karaktermoord aan het plegen op een man die zeer integer is.”

Vervolgens gaf hij in een korte persverklaring te kennen dat hij zijn landelijke positie binnen FvD opgeeft; Smolders stond op plek 10 voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. ,,Voor de landelijke FVD trek ik mij terug op dezelfde wijze zoals eerder Paul Cliteur en Theo Hiddema dat ook hebben gedaan”, schrijft hij.

Zijn Brabantse zetel houdt Smolders dus vooralsnog wel aan. ,,Bij Forum in Brabant varen we al fractie onze eigen koers, en dat gaat prima”, licht hij toe.

Maar Baudet zegt een ‘boedelscheiding’ te willen. Als de partij landelijk uiteen valt, lukt het dan om in Brabant de fractie bij elkaar te houden?

,,Wij zijn altijd unaniem in onze besluiten geweest, en ook hier zullen we uitkomen.”

Dat klopt niet helemaal. Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer stemde een van de FvD-fractieleden tegen de instructies in voor Henk Otten, die destijds met Baudet op ramkoers lag en de partij verliet.

,,Daar hebben we het later over gehad, en toen bleek dat iemand gewoon verkeerd gestemd had. Dat is een fout geweest. We zijn er altijd heel goed met zijn allen uitgekomen.”

Als u de lijn-Baudet steunt, en de fractie blijft unaniem, dan lijkt me de enige optie dat de rest van de fractie dus ook Baudet steunt.

,,We weten nog niet hoe het loopt. Ik heb bij Goedemorgen Nederland en in mijn verklaring gezegd wat ik wilde zeggen. In de Brabantse fractie is er geen wrijving. Dat komt wel goed. Niemand hoeft zich zorgen over FvD in Brabant te maken.”