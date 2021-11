Snackbars willen uit het verdomhoekje: ‘Een frietje per week kan toch geen kwaad?’

Hoe de Efteling verdwaalde in een wirwar van mondkapjes en QR-codes

KAATSHEUVEL - Hoezo golden de regels voor de Efteling niet? In elke bioscoop, in elk theater en voor elk museum heb je een geldige QR-code nodig. In de Efteling was alleen een mondkapje genoeg. Hoe zit dat?

9 november