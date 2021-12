Sneeuw op komst in Brabant: ‘Kans op witte wereld in oosten het grootst’

De sneeuw valt maandagavond vooral in de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht, zegt Wouter van Bernebeek van WeerPlaza. Vooral vanaf de regio Den Bosch en Tilburg richting het oosten kan het best een tijdje flink doorsneeuwen. Er is daar kans op een wit dek van een paar centimeter.

Richting het westen valt er komende nacht meer natte sneeuw, waardoor de kans op een witte wereld in het oosten het grootst is. Wie die sneeuw wil zien, moet maandagavond wel voor het raam gaan staan. De kans dat het er dinsdagochtend nog ligt, is volgens Van Bernebeek namelijk niet zo groot.

Komende dagen en kerst

Dinsdag wordt het overdag een graad of vijf. In de nacht naar woensdag valt er opnieuw neerslag, wat in het oosten van de provincie sneeuw zou kunnen zijn. Vanaf woensdag is het een paar dagen overwegend droog. Wel kan het ‘s nachts flink afkoelen en een paar graden gaan vriezen. Dat kan aan het eind van de week voor gladheid zorgen.

Na het weekend wordt het waarschijnlijk een stuk zachter en kan het zelfs een graad of 11 worden. Dat zegt volgens Van Bernebeek nog weinig over de verwachting voor kerst. ,,Dat is echt nog te vroeg. Zoals we dan zeggen: het kan vriezen, het kan dooien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.