Snel duidelijkheid over vierde Brabantse coalitiepartij

Dat blijkt uit de uitleg van informateur Alfred Arbouw (VVD), die maandagavond voor het eerst met de drie partijen sprak. ,,Dat ging vooral nog over het proces”, licht hij toe. ,,Het is nu eerst van belang om te zien of er een goede basis is om elkaar op de belangrijkste dossiers te vinden.” Als dat lukt, breekt wat Arbouw betreft dus ook het moment aan om de potentiële kleine coalitiepartners uit te nodigen. Daarbij zijn met name 50Plus (2 zetels), Lokaal Brabant en CU/SGP (allebei 1 zetel) in beeld. ,,Zij zullen ook een bijdrage willen leveren, en niet pas op het laatst aan willen schuiven”, bespiegelt Arbouw. Over een voorkeur voor één of meer van die kleinere partijen is het nog niet gegaan, zegt hij.