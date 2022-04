Snelle pitstops en valse start bij NK solex rijden: 'Het moet wel eerlijk gebeuren’

De wereld verandert en Brabant moet mee: ‘Nu is het fantas­tisch, maar blijft dat ook zo?’

DEN BOSCH - Poetin (Rusland) draait aan de thermostaat, Xi (China) aast op Brabantse technologie, Biden (VS) probeert dat juist te voorkomen. Er is een nieuwe wereldorde in de maak, versneld door een pandemie en oorlog. Brabant moet mee. ,,Als Brabant niets doet, is het over 50 jaar net als Wallonië: vergane glorie”, stelt vermaard politicoloog David Criekemans.

24 april