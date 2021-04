Snollebollekes biedt zich aan als nieuwe verkenner: ‘Kan naar links en rechts meebuigen’

Sem (18) pakt zilver bij The Voice: ‘Ik kan nog even in de schaduw broeden’

27 maart ‘S GRAVENMOER - De ontknoping van de The Voice of Holland viel vrijdagavond nèt niet in zijn voordeel uit. Maar Sem Rozendaal uit ‘s Gravenmoer kan zich nu rustig bezinnen op zijn toekomst. De 18-jarige zanger kijkt terug op zijn avontuur in de talentenjacht, waarin hij tweede werd.