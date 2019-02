Snollebollekes doen het nondeju goed: duurste carnavalsact komt uit Best

Drie jaar cel voor beschonken vader die in Wanroij ongeluk kreeg met 10-jarige zoon

7 februari DEN BOSCH / WANROIJ - Een 33-jarige vader sloeg op 17 juni 2017 zijn zoon in het gezicht en maakte zich hierna schuldig aan ‘een poging tot doodslag’ door met het kind in de wagen met 129 kilometer per uur over een 80 kilometerweg in Wanroij te rijden. Dat stelde de rechtbank donderdagmiddag in Den Bosch. De auto vloog uit de bocht en botste tegen twee bomen. De rechters legden een celstraf van 3 jaar op aan de verdachte. Ook kreeg hij een rijontzegging van nog eens vier jaren.