Snollebollekes giet geheel eigen sausje over kerst met nummer ‘Beuk de ballen uit de boom’

,,Kerstfeest met veel cadeaus, alle lampjes in de knoop, kei veel vreten met mekaar, de mooiste tijd van het jaar.” Zo begint het nieuwe nummer ‘Beuk de ballen uit de boom’ van Snollebollekes dat vrijdagochtend is gelanceerd.

Feestartiest Rob Kemps uit Best geeft in zijn nummer een geheel eigen draai aan de traditionele kersttaferelen. Zo beschrijft hij in één van de coupletten een ‘gezellig’ familiediner op de melodie van Jingle Bells. ,,Elk jaar, keer op keer, ruzie aan het diner”, klinkt het. ,,Tante Wil en ome Wim beginnen er steeds mee. En de rest van de familie gooit met de saté.”

Meuk op Marktplaats

In de clip is te zien hoe het eten door de woonkamer vliegt als Snollebollekes met zijn ‘tante Will’ en ‘ome Wim’ aan tafel zit. De oplettende kijker ziet dat de zanger al die typetjes zelf speelt. Als niet veel later de tekst ‘we hebben de gourmet al op tafel gezet’ klinkt, staat hij alweer als een ander familielied midden in de kamer met een grote schaal met daarop een levend konijn.

Als het diner achter de kiezen is, volgen de cadeaus. ,,Vol verwachting klopt oew hart, gij hoopt op iets groots”, zingt Snollebollekes met zijn kenmerkende Brabantse tongval. ,,Elke keer is het weer unne dooie mus, want die schroevendraaierset die hadde gij al dus.” Hij weet overigens wel raad met die cadeaus: ,,Al die zooi gaat weer op Marktplaats.”

Op repeat

Het kerstnummer van Snollebolles lijkt in de smaak te vallen. ,,Jongens, dit is gewoon de nieuwe All I want for Christmas, hoor! Ik ben fan”, schrijft een Twitteraar. ,,Ik ga kerst vieren met de Snollebollekes op repeat en de hele buurt mag meegenieten”, laat een ander weten. Het nummer is op YouTube sinds vrijdagochtend al tienduizenden keren beluisterd.

