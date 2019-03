Snollebollekes treedt op als hoofdact op jubileumfeest 100 jaar Juliana Mill

Hoe Snollebol­le­kes in no time GelreDome vol kan krijgen: ‘Tegenhan­ger van alle ellende’

18:16 ARNHEM - Wat Justin Timberlake niet lukte, lukt Snollebollekes wel: in no time raakten de concerten van de feestact rondom Rob Kemps uit Best in het GelreDome uitverkocht. 60.000 feestvierders gaan vrijdag en zaterdag uit hun dak in Arnhem. Wat is de verklaring van het succes: is het de vrolijkheid? Het carnavaleske gevoel? De ongedwongen sfeer?