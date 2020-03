‘Snorkelmasker kan dienen als mondkapje’

Het idee is simpel, zegt eigenaar Arjan de Graaf van Pacific Diving. ,,Als er geen water in komt tijdens het snorkelen, dan komt er ook geen lucht in als je het boven water gebruikt. Dus kwamen we met een anesthesioloog, die wel eens met ons op duikreis gaat, op het idee om op de plek van de snorkel een ademfilter aan te sluiten.’’

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is het snorkelmasker al uitgeprobeerd, bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Volgens De Graaf werkt het uitstekend. ,,Het masker beslaat niet. Het filter moet je een keer per dag wisselen. Het kunststof masker kan makkelijk ontsmet en daarna opnieuw gebruikt worden. Het is een goedkope, veilige oplossing.’’

Voorraad

In Nederland zijn er volgens De Graaf zo’n 9000 geschikte snorkelmaskers op voorraad. De snorkelmaskers hebben zelfs wat extra voordelen ten opzichte van de medische mondneusmaskers, zegt hij. ,,Ze beschermen het hele gelaat, dus een aparte bril is niet nodig. En het ademfilter is naar achteren gericht, bij de patiënt weggedraaid dus.’’

De grootste uitdaging was het maken van een hermetisch afgesloten koppelstuk, waarmee het ademfilter op de snorkelaansluiting kan worden aangesloten. Dat is gelukt.’’