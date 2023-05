Soap in derde klasse eindigt met titel voor MOC’17, Prinsenland komt enkele doelpunten tekort

Efteling-stoomtrein botst tegen vrachtwa­gen, tientallen passagiers met klachten langs EHBO

KAATSHEUVEL - Een stoomtrein van de Efteling is dinsdagmiddag tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde bij een overgang die loopt van de Eftelingsestraat naar een terrein achter de achtbaan Joris en de Draak. Tientallen passagiers moesten na de klap met klachten langs een EHBO-post in het park. Ze gingen na die controle wel weer terug het park in.