Socialist Paul Konings werkte het liefst achter de schermen

Aanjager woningbouw in kleine dorpen Moerdijk is succesvol

ZEVENBERGEN - In de kleine dorpen van de gemeente Moerdijk komen er in totaal zo’n tachtig nieuwe woningen bij. Dat is het werk van een nieuwe ambtenaar die als ‘aanjager woningbouw kleine kernen’ op pad is gestuurd. Het gaat om acht locaties die verder worden uitgewerkt.