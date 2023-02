Someren scoort met nieuwbouw in 2022: ‘De komende jaren wordt het niet minder’

Boterfa­briek in Den Bosch sluit de deuren: negentig banen verdwijnen

DEN BOSCH - FrieslandCampina is van plan om de boterfabriek aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch sluiten. Alle boter van het bedrijf wordt vanaf 2025 geproduceerd in een duurzame fabriek in het Gelderse Lochem. Door de sluiting verdwijnen in Den Bosch negentig banen.

9 februari