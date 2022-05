Sommige sportclubs bevoordeeld? Lariekoek, zegt de wethouder

Nieuwsover­zicht | Gegevens van burgers gestolen uit auto agente - Pretparken uren eerder open voor Brabantse ‘pretpark­gek­kies’

Een 85-jarige man uit Bergen op Zoom sloeg zijn ex-vrouw tientallen keren met een rijzweep. Het OM wil dat de man 5,5 jaar de cel in gaat. In de achtertuin van een woning in Tilburg werd een verbrand lichaam van een vrouw gevonden. Na urenlang politieonderzoek bleek dat er geen sprake van een misdrijf was. En in Eindhoven werd ingebroken in de auto van een studente van de politieacademie. Daarbij werden persoonsgegevens van burgers gestolen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

13 mei