SP valt af in race voor nieuwe coalitie in Brabant

Wanroijse bakkerij Maassen verkoopt koninklij­ke worsten­brood­jes: ‘Elk broodje rollen wij met de hand’

27 juni WANROIJ - Bakkerij Maassen is de eerste Hofleverancier in de gemeente Sint Anthonis en de vijfde in het Land van Cuijk. Burgemeester Marcel Fränzel bracht zondagmorgen het wapenschild en de Koninklijke oorkonde die bij het predicaat Hofleverancier horen.